«Крылья Советов» выплатили еще 54 миллиона рублей в счет долга «РТ-капитал»

«Крылья Советов» в январе продолжили выполнять обязательства по погашению долга перед компанией «РТ-Капитал». В течение первой половины января было выплачено еще 54 миллиона рублей.

«В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств еще на 54 миллиона рублей», — приводит ТАСС слова пресс-службы клуба.

Общая сумма, оставшаяся к выплате, по состоянию на 20 января составляет 519 миллионов рублей. Из этой суммы 454 миллиона рублей — это основной долг, а 64,9 миллиона рублей — исполнительский сбор.

30 декабря 2025 года «Крылья Советов» погасили долг в размере 535 миллионов рублей.

В начале декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что почти весь долг будет отдан клубом до конца года.