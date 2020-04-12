Бразильцы из «Ахмата» пожаловались, что их не отпускают на родину. Комментарий гендиректора клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на заявления бразильских легионеров Фелипе Визеу и Раванелли в местных СМИ. Латиноамериканцы пожаловались на то, что их не отпускают на родину.

— Они (Визеу и Раванелли) ни с кем толком не говорили, — заявил Айдамиров. — Просто Визеу сказал, что нет возможности улететь, потому что все закрыто. Все остальное надуманное. Мы с ним связались, и скоро в Instagram он даст опровержение.

— Не договорились еще с игроками по сокращению зарплат?

— У нас все хорошо, договоренность есть. В коллективе все с пониманием отнеслись, но они просили не говорить. С этим проблем нет.

— Скоро объявите подробности?

— Не факт. У игроков были разные пожелания, но это не самый главный вопрос. Важнее — пережить вирус и возобновить чемпионат. (Евгений Белоусов)