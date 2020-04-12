Полузащитник «Ахмата» Филипе Визеу в сториз Instagram опроверг свои слова из интервью изданию Fohla. Визеу и еще один бразилец Раванелли жаловались, что хотят покинуть Грозный и вернуться в Бразилию на время пандемии коронавируса, однако их не выпускают.

«После двух моих лайфов в Instagram в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и мое семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекци. В своих лайфах я наоборот говорил, что мне живется спокойно в Грозном со своей семьей, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Все, что написано в этом интервью, — неправда. С тех пор, как я перешел в «Ахмат», Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» — сила!» — написал Визеу в Instagram.

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ранее заявил, что в клубе связались с бразильцами, и те дадут опровержение своим словам.