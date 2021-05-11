Брайн Идову: «Пока не будет единой трактовки эпизодов — всегда будут такие споры»
Защитник «Химок» Брайн Идову вновь обновил свой пост в Instagram о судействе матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2).
«Короче, все успокоились, — написал футболист. — Хватит ругаться, друг друга оскорблять (меня поливайте сколько влезет) Красная 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов (то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100%) — будут всегда такие споры.
Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать. «Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол».
Также игрок ответил на комментарий пользователя соцсети.
— А чего про ваш гол умолчал, когда ты рукой сыграл в этой атаке?
— Нам «Ротор» такой же забил в первом круге. И объясняли нам, когда судьи приезжали объяснять про ВАР и правила, что если отскок в руку, и это не у штрафной площади соперника, то это не фол, — отметил футболист.
Ранее Идову выразил недовольство судейством матча против «Спартака».
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/COs91AYl8Jf/?igshid=1l13ptzk1rrf3
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю