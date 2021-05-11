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Комментатор Журавель об удалении Глушенкова против «Спартака»: «Просто он очень хочет в Лигу чемпионов»

05:21
Максим Глушенков против Айртона. Фото «СЭ»
Максим Глушенков против Айртона. Фото «СЭ»
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Телекомментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал удаление полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ проотив «Спартака» (1:2). Хавбек арендован у московской команды.

«За что боролись... Арендованные игроки должны выходить на поле против своих клубов — эта позиция долго и аргументированно отстаивалась. Спортивная мотивация, дополнительная интрига — звучало все логично. Но появился спартаковец Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Химках» из «Спартака», и все перечеркнул. Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленный, не назовешь. Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более, чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов — вот и все», — написал Журавель в Telegram-канале.

Глушенков был удален на 37-й минуте за фол против Айртона. Он стал автором единственного мяча «Химок» в этой игре.

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