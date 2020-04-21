Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он перешел в московский клуб и получил статус игрока сборной России. В частности, он оценил знакомых, которые обратили внимание на его заработки.

— Появляются люди, которые говорят, что мы друзья, что мы должны держаться вместе, хотя я не слышал о них лет 5-7, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Также родителям поступали звонки. Когда люди не общались 20-30 лет, так как у нас история семьи такая, что мы были вынуждены покинуть Абхазию... А появляются люди, которые говорят: «Помнишь, мы там жили... Оказывается, у тебя сын — футболист. Мы хотим ресторан открыть: не хочешь с нами?» Такие истории сумасшедшие. Таких ресторанов в Москве дорогих нет (смеется).

Есть мои любимые истории: «Брат, дай 20 тысяч. Послезавтра отдам». Да полно всего.

Когда я играл в «Локомотиве-2», человек один сказал мне такую вещь: «Ты должен общаться с тем, с кем ты хочешь, а не с тем, с кем придется». И я стараюсь окружать себя интересными людьми, с которыми хочется разговаривать, что-то узнавать.