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Божовичу больше нравился прошлогодний «Краснодар». В том числе из-за Мамаева

11:04
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча чемпионата России против «Краснодара». По словам черногорского специалиста, ему больше нравился кубанский клуб в прошлом сезоне.

—  Мне больше нравился тот «Краснодар», который был в прошлом году, — цитирует rusfootball.info Божовича. — Перейра, Мамаев и Каборе — игроки очень хорошего уровня. Не могу сказать, что пришедшие им на смену — нет, но им нужно время, чтобы понять, что такое российский чемпионат, это очень непростой турнир.

Шарль Каборе этим летом перешел в московское «Динамо», Маурисио Перейра — в американский «Орландо Сити», а Павел Мамаев с октября прошлого года отбывал срок сперва в СИЗО, а затем в колонии за две драки в центре Москвы. 17 сентября игрок должен выйти по УДО, но «Краснодар» уже заявил о намерении разорвать с ним контракт.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 15 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/pliga/1146579543-miodrag-bozhovich-proshlogodniy-krasnodar-mne-nravilsya-bolshe.html

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