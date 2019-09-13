Божовичу больше нравился прошлогодний «Краснодар». В том числе из-за Мамаева

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча чемпионата России против «Краснодара». По словам черногорского специалиста, ему больше нравился кубанский клуб в прошлом сезоне.

— Мне больше нравился тот «Краснодар», который был в прошлом году, — цитирует rusfootball.info Божовича. — Перейра, Мамаев и Каборе — игроки очень хорошего уровня. Не могу сказать, что пришедшие им на смену — нет, но им нужно время, чтобы понять, что такое российский чемпионат, это очень непростой турнир.

Шарль Каборе этим летом перешел в московское «Динамо», Маурисио Перейра — в американский «Орландо Сити», а Павел Мамаев с октября прошлого года отбывал срок сперва в СИЗО, а затем в колонии за две драки в центре Москвы. 17 сентября игрок должен выйти по УДО, но «Краснодар» уже заявил о намерении разорвать с ним контракт.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 15 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.