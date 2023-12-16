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Божович: «Если Джикия не может найти понимание с Абаскалем, для него лучший вариант — перейти в «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович отреагировал на новость об интересе со стороны железнодорожников к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«У Джикии уже возраст. Для него самый лучший вариант — перейти в «Локомотив», особенно если он не может найти понимание с тренером. Дальше будет тяжелее. И возраст будет играть не в его пользу», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до мая 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bozhovich-esli-dzhikiya-ne-mozhet-naiti-ponimanie-s-abaskalem-emu-luchshe-pereiti-v-lokomotiv-315885/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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