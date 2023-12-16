В «Пари НН» заявили об отсутствии предложений от «Краснодара» по Севикяну

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Краснодара» к Эдгару Севикяну. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Ежедневно идут такие вбросы для обсуждения. Эдгар интересный игрок, как и другие футболисты нашей команды. Мы получаем разные предложения из России и из-за рубежа, но «Краснодар» с нами не связывался. Если мы получим предложение и оно будет интересным для нас и игрока, мы его рассмотрим», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ, «Пари НН» — на 9-й позиции (24).