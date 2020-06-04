Божович прокомментировал решение Анюкова завершить карьеру
16:42
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о том, что защитник самарцев Александр Анюков принял решение завершить карьеру.
«Относительно Анюкова — для меня было удовольствием поработать с игроком, который играл на таком уровне, с футболистом, который в России выиграл все, что можно выиграть. Он был одним из лидеров этой команды», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев».
В текущем сезоне 37-летний Анюков провел за самарцев 18 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист объявил о завершении карьеры 28 мая 2020-го.
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