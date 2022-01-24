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Сегодня, 14:21

Боярский уверен, что «Зенит» сможет найти достойную замену Ракицкому

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника Ярослава Ракицкого. Ранее агент игрока заявил, что клуба пока не предложил украинскому футболисту новый контракт.

«Печально. Уход Азмуна и Ракицкого сильно скажется на команде. Болельщики уже привыкли к такому составу. Конечно, в спорте рано или поздно все меняется. Но тот уровень, на котором сейчас находится «Зенит», не должен падать. Это зависит от Семака. Если он сможет заштопать пробелы, то все будет в порядке. Ни в коем случае нельзя делать шаг назад, нужно делать шаг вперед. Уверен, «Зенит» сможет найти достойную замену Ракицкому и Азмуну. Назад двигаться невозможно, только вперед!» — сказал Боярский «СЭ».

Ракицкий перешел в «Зенит» в январе 2019 года, с тех пор в составе команды трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и дважды Суперкубок.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Ракицкий сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативных паса. Контракт с клубом у футболиста истекает летом этого года.

Ярослав Ракицкий
Футбол
ФК Зенит
Михаил Боярский
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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