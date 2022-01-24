Боярский уверен, что «Зенит» сможет найти достойную замену Ракицкому

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника Ярослава Ракицкого. Ранее агент игрока заявил, что клуба пока не предложил украинскому футболисту новый контракт.

«Печально. Уход Азмуна и Ракицкого сильно скажется на команде. Болельщики уже привыкли к такому составу. Конечно, в спорте рано или поздно все меняется. Но тот уровень, на котором сейчас находится «Зенит», не должен падать. Это зависит от Семака. Если он сможет заштопать пробелы, то все будет в порядке. Ни в коем случае нельзя делать шаг назад, нужно делать шаг вперед. Уверен, «Зенит» сможет найти достойную замену Ракицкому и Азмуну. Назад двигаться невозможно, только вперед!» — сказал Боярский «СЭ».

Ракицкий перешел в «Зенит» в январе 2019 года, с тех пор в составе команды трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и дважды Суперкубок.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Ракицкий сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативных паса. Контракт с клубом у футболиста истекает летом этого года.