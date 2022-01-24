Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:05

Агент Жиго: «Нет никаких шансов, что он останется в «Спартаке» по окончании сезона»

Агент Жиго оценил шансы на то, что футболист останется в «Спартаке» после текущего сезона
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Самуэль Жиго.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, в комментарии корреспонденту «СЭ» оценил вероятность того, что футболист останется в команде.

«Нет никаких шансов, что Самуэль останется в «Спартаке» по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей», — сказал Беншенафи «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Жиго провел 24 матча за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Он перешел в «Спартак» из «Гента» в июле 2018-го за 8 миллионов евро. Контракт Жиго с московским клубом истекает 30 июня 2022-го.

Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
33
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Экс-глава фанатского движения «Краснодара» заявил о бойкоте Fan ID
Александр Тарханов: «Если все фанаты объединятся, могут добиться отмены Fan ID»
Смородская: «Если фанаты собираются поджигать кресла, то лучше не ходить на стадион»
Стало известно, за какую сумму «Крылья Советов» смогут выкупить Игнатьева у «Рубина»
«Зенит» может отпустить Азмуна уже зимой, «Фейеноорд» хочет взять Хендрикса, «Бавария» ведет Де Йонга
Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боярский о Fan ID: «Не понимаю позиции болельщиков. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион»

Боярский уверен, что «Зенит» сможет найти достойную замену Ракицкому
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости