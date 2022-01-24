Агент Жиго: «Нет никаких шансов, что он останется в «Спартаке» по окончании сезона»

Агент Жиго оценил шансы на то, что футболист останется в «Спартаке» после текущего сезона

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, в комментарии корреспонденту «СЭ» оценил вероятность того, что футболист останется в команде.

«Нет никаких шансов, что Самуэль останется в «Спартаке» по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей», — сказал Беншенафи «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Жиго провел 24 матча за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Он перешел в «Спартак» из «Гента» в июле 2018-го за 8 миллионов евро. Контракт Жиго с московским клубом истекает 30 июня 2022-го.