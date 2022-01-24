Агент Жиго: «Нет никаких шансов, что он останется в «Спартаке» по окончании сезона»
Агент Жиго оценил шансы на то, что футболист останется в «Спартаке» после текущего сезона
Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, в комментарии корреспонденту «СЭ» оценил вероятность того, что футболист останется в команде.
«Нет никаких шансов, что Самуэль останется в «Спартаке» по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей», — сказал Беншенафи «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний Жиго провел 24 матча за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Он перешел в «Спартак» из «Гента» в июле 2018-го за 8 миллионов евро. Контракт Жиго с московским клубом истекает 30 июня 2022-го.
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15
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|- : -
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Химки – Динамо
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|26.02
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Сочи – Арсенал
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|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Уфа
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