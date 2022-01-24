Боярский о Fan ID: «Не понимаю позиции болельщиков. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион»

Известный актер Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«А в чем сложность оформить Fan ID? Сложно оформить? Меня этот бойкот не касается. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион. Массового влияния быть не должно. Плохо, что народ будет меньше ходить на стадион. Я за то, чтобы стадионы были полные. Я не понимаю такой позиции болельщиков. Думаю, что до конца этот законопроект не пройдет. Он юридически неправильно оформлен. Этим должны заниматься профессиональные юристы, а не эмоции», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее, 24 янвраря, фанатские объединения «Спартака», «Зенита» и «Ростова» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей своих команд в РПЛ, Кубке России и еврокубках до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».