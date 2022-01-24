Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:53

Боярский о Fan ID: «Не понимаю позиции болельщиков. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион»

Михаил Боярский считает, что закон о Fan ID не примут
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Известный актер Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«А в чем сложность оформить Fan ID? Сложно оформить? Меня этот бойкот не касается. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион. Массового влияния быть не должно. Плохо, что народ будет меньше ходить на стадион. Я за то, чтобы стадионы были полные. Я не понимаю такой позиции болельщиков. Думаю, что до конца этот законопроект не пройдет. Он юридически неправильно оформлен. Этим должны заниматься профессиональные юристы, а не эмоции», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее, 24 янвраря, фанатские объединения «Спартака», «Зенита» и «Ростова» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей своих команд в РПЛ, Кубке России и еврокубках до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Футбол
Михаил Боярский
Фанаты
12
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Йоррит Хендрикс в ближайшее время перейдет в «Фейеноорд» на правах аренды

Агент Жиго: «Нет никаких шансов, что он останется в «Спартаке» по окончании сезона»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости