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Агент Влашича оценил вероятность полузащитника сыграть в последнем матче сезона

18:19
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал «СЭ» нынешнее состояние игрока после травмы.

Влашич получил травму в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1). 23-летний хорват был заменен после первого тайма.

«Состояние Николы сейчас намного лучше. Однако я пока не уверен, что он сможет сыграть в последнем матче», — сказал Мартич «СЭ».

В 26 матчах РПЛ хавбек сборной Хорватии забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

В матче 30-го тура 16 мая ЦСКА сыграет на выезде с «Динамо».

(Данил Алешин)

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