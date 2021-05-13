Агент Влашича оценил вероятность полузащитника сыграть в последнем матче сезона

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал «СЭ» нынешнее состояние игрока после травмы.

Влашич получил травму в матче 28-го тура Тинькофф с «Уфой» (1:1). 23-летний хорват был заменен после первого тайма.

«Состояние Николы сейчас намного лучше. Однако я пока не уверен, что он сможет сыграть в последнем матче», — сказал Мартич «СЭ».

В 26 матчах РПЛ хавбек сборной забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

В матче 30-го тура 16 мая ЦСКА сыграет на выезде с «Динамо».

(Данил Алешин)