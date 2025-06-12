Бояринцев: «Абаскаль заявляет, что «Спартак» был классным экспериментом. Это вообще за гранью»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев раскритиковал слова экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о работе в московской команде.

«К слову, тот же Абаскаль работал два с половиной года в Москве, но эксперимент не удался. А потом он выходит, дает интервью, где заявляет, что «Спартак» был для него классным экспериментом. Это вообще за гранью. А почему бы тогда со своими не экспериментировать? Это если говорить объективно», — цитирует Бояринцева «ВсеПроСпорт».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ в сезоне-2022/23. После ухода из российского клуба испанец меньше трех месяцев тренировал «Гранаду», а в конце мая возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».