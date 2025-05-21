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Медведев заявил, что «Зенит» не должен будет платить «Ботафого» после срыва перехода Вендела

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарик Агаларов
корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «СЭ», что клуб не должен «Ботафого» деньги за несостоявшийся переход полузащитника Вендела.

— Должен ли теперь «Зенит» какую-либо сумму за несостоявшийся трансфер Вендела, учитывая тройную сделку с Артуром и Луисом Энрике?

— «Зенит» ничего не должен «Ботофаго».

21 мая «СЭ» сообщил, что Вендел останется в «Зените». Сделка сорвалась из-за того, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора финансовые проблемы. В «Ботафого» заявили, что трансфер не может быть завершен из-за геополитических причин.

В сезоне-2024/25 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных передач. За санкт-петербургский клуб он выступает с октября 2020 года.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Ботафого
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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«Ботафого» сделал заявление о срыве перехода Вендела из «Зенита»

Стали известны финансовые подробности возвращения Вендела в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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