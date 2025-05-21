Медведев заявил, что «Зенит» не должен будет платить «Ботафого» после срыва перехода Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «СЭ», что клуб не должен «Ботафого» деньги за несостоявшийся переход полузащитника Вендела.

— Должен ли теперь «Зенит» какую-либо сумму за несостоявшийся трансфер Вендела, учитывая тройную сделку с Артуром и Луисом Энрике?

— «Зенит» ничего не должен «Ботофаго».

21 мая «СЭ» сообщил, что Вендел останется в «Зените». Сделка сорвалась из-за того, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора финансовые проблемы. В «Ботафого» заявили, что трансфер не может быть завершен из-за геополитических причин.

В сезоне-2024/25 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных передач. За санкт-петербургский клуб он выступает с октября 2020 года.