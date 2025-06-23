Борис Ротенберг: «Морено не хватало российского менталитета»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, чего не хватало Роберту Морено на посту главного тренера сочинской команды.

«Морено не хватало российского менталитета. Только через время он начал понимать российское мировоззрение», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

47-летний испанский специалист работает в «Сочи» с декабря 2023 года. До этого он тренировал «Гранаду», «Монако», работал в штабе сборной Испании.

Контракт Морено с «Сочи» действует до 30 июня 2027 года.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.