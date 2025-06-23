«РБ Спорт»: Жемалетдинов интересен «Кайсериспору»

«Кайсериспор» проявляет интерес к полузащитнику Рифату Жемалетдинову, сообщает «РБ Спорт».

Главным тренером турецкого клуба является немец Маркус Гисдоль, который ранее работал в «Локомотиве».

28-летний Жемалетдинов является свободным агентом. ЦСКА, за который хавбек играл в сезоне-2024/25, не стал продлевать с ним контракт.

В прошлом сезоне на счету игрока 29 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи.