Ротенберг объяснил смену руководства «Сочи»: «Нужно свежее мнение, свежее веяние»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» объяснил причину смены руководства в клубе.

17 июня Дмитрий Рубашко покинул пост генерального директора «Сочи», в должность вступил Сергей Новиков, который до этого работал в хоккейной команде «Сочи».

«Причина смены руководства — всегда нужно свежее мнение, свежее веяние. В новом сезоне задача будет настраиваться, выходить и побеждать в каждом матче», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.