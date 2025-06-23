«Спартак» может переключиться с Заболотного на Сергеева

Как стало известно «СЭ», «Спартак» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву. Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий может перейти в «Динамо» или «Зенит».

Красно-белые были близки к подписанию 34-летнего Антона Заболотного из «Химок». Этот вариант не будет рассматриваться, если «Спартак» заключит договор с Сергеевым.

Форвард вернулся в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. Он забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.