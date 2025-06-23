Футбол
23 июня, 14:45

«Спартак» может переключиться с Заболотного на Сергеева

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву. Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий может перейти в «Динамо» или «Зенит».

Красно-белые были близки к подписанию 34-летнего Антона Заболотного из «Химок». Этот вариант не будет рассматриваться, если «Спартак» заключит договор с Сергеевым.

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Форвард вернулся в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. Он забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

Антон Заболотный
Иван Сергеев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • руслан магомедов

    Хана тебе Сергеев будет в чмартаге. Там нужны только "максимки" на лавку ты присядешь навсегда, разве только КР спасет. Иди, иди.....

    24.06.2025

  • Борис Игоревич

    Спаму не нужен вообще никакой нап на самом деле. Группа атаки по нашим меркам весьма сильна. Вот только потенциал накупленных напов нужно уметь раскрыть и правильно их использовать под разные схемы. Что не по силам сербскому истеричному борову в принципе, ибо мозгами не вышел.. Так что дурачки из хлева будут скупать сергеевых и за болотных по двойной /тройной цене, а в защите, где реально им нужно усиление, так и будут сербы с абенами кривоножить и привозить голы. А потом недоумки мясные будут удивляться - такая атака у нас, а снова пятое место. :clown::pig:

    24.06.2025

  • zg

    Ну так то он коней как раз поэтому покинул!)

    23.06.2025

  • Константин Юрьевич

    Только Заба, только хардкор!

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вообще то это была шутка . Я абсолютно спокойно отношусь ко всем переходам. Кроме Дельфина.

    23.06.2025

  • Vadson

    чем же это? он как раз вел себя более, чем корректно. Скабрезностей не декларировал, аки тот же Мостовой, наоборот, просто работал и играл, что еще то надо.

    23.06.2025

  • Vadson

    они смогут играть вместе, ибо разные по позиции. Сергеев побороться впереди и скинуть Манни. В том и хороший вариант. Все имхо, разумеется.

    23.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У Спартака есть молодой воспитанник - Быковский. Для той роли, которую хотят отвести Зе или Сергееву, Быковский вполне подходит. Зачем нам эти люди????

    23.06.2025

  • Vadson

    он не то, чтобы не готов))) он для других задач. К примеру, для выхода из первой лиги - самое то!!!

    23.06.2025

  • Kungur79

    Пойдет ли он в Зенит, вот в чем вопрос.

    23.06.2025

  • zzzz1400

    Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное... А то с-москва самый убыточный клуб в РФ, может по финансовому файрплей влететь на трансферный бан.

    23.06.2025

  • Степочкин

    Тумблер переключения нашли уже? )

    23.06.2025

  • Independent forever

    Не понимаю, почему Смолова не рассмотрят или рукоблуда не перехватят у Акрона, если кокаиновая легенда, похоже, все-таки присядет в Нидерландах и вряд ли уже поведет гладиаторов в бой.

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Знаешь , Хрыч есть одна фраза из фильма. - Может все таки возьмешь деньги? -Нет , мне достаточно ордена . ...... Будьте народными , я не против . А нам оставьте золото РПЛ.

    23.06.2025

  • Slim Tallers

    «Спартак» может переключаться с Заболотного на Сергеева и обратно".

    23.06.2025

  • Федорыч

    эти не сидят, сидят Торпедоны

    23.06.2025

  • puzo-75

    Лучше, для начала, сухарей ему насушить! )))

    23.06.2025

  • Федорыч

    и не будете никогда, вонять ваша участь

    23.06.2025

  • puzo-75

    Жалко парня, а, ведь, мог бы и за сборную поиграть...

    23.06.2025

  • Valekka

    У Спартака прихожан больше.Стало быть он-витрина РПЛ!

    23.06.2025

  • sven

    остынь. наш футбол весь одним миром мазан

    23.06.2025

  • lvb

    Ничего против не имею, Ванька мне давно нравится, аки "второй форвард", пусть он фактически и самоучка). Я и сам самоучка кое в чем и получалось лучше чем у многих профессионалов. Так шо мы с ним наверное одного поля ягоды)

    23.06.2025

  • Valekka

    Ничего,Спартак и не таких перевоспитал!:))

    23.06.2025

  • sven

    да Модрич трудяга редкий.

    23.06.2025

  • Valekka

    Исключено: кто у нас неделю тренируется,сразу вьезжает,как себя вести!!!:))

    23.06.2025

  • sven

    нельзя Модрича ! он окажется быстрее и выносливее всех наших игрочищ в РФПЛ

    23.06.2025

  • aug081266

    Поросята,берите Заболотного...Сергеев ещё поиграет...

    23.06.2025

  • Natalya Antropova

    Требовали... гы-гы ))__Как защеканцы-терпиллы могут ещё чего-то требовать ?!

    23.06.2025

  • vv12

    Не знаю на счет Спартака, но Зенит даже на сделанных в честь столетия праздничных вагонах метро зачем то логотипы букмекерской конторы нарисовали...

    23.06.2025

  • vv12

    А в Динамо при наличии Тюкавина и Гладышева основным будет?

    23.06.2025

  • vv12

    Сергеев вполне нормальный вариант, в отличии от того же Заболотного...

    23.06.2025

  • vv12

    Чушь, когда инфа про переход Соболева появлиась, то многие Спартачи требовали сделать обмен Соболева на Сергеева...

    23.06.2025

  • vv12

    Дальше верь в чушь агентов

    23.06.2025

  • vv12

    Не в СЭ, а на фанатике

    23.06.2025

  • спас

    И Вильма нашего Шекспира! (с)

    23.06.2025

  • Rudrik31

    Так Заба в Турцию пишут уже уезжает, вот на Сергеева и переключились.....)

    23.06.2025

  • Artorixus

    Пурга пургулистая пургунами пургунится. А ведь ещё целый месяц до нового сезона.

    23.06.2025

  • Dutyi

    ГЗМ купят пусть сначала

    23.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Можно купить за бешенные деньги иностранную хрень, но договориться с супер Зе по контракту денег нет

    23.06.2025

  • Valery Petrukhin

    А нормального нападающего когда-нибудь возьмёте или только берете то, что никому не нужно?

    23.06.2025

  • Porco Rosso

    Лопырев заигран за быков.

    23.06.2025

  • Алексей Переверзев

    Не думаю. В Зените перебор нападающих, про права ничего не было слышно

    23.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Ну может это обычная брехня о Спартаке перед каждым ТО.

    23.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Он всех. У всех вездесосущий.

    23.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А что за кордоном игроки кончились,начали по помойкам шариться?

    23.06.2025

  • Rudrik31

    а Заба бычит и не готов?))

    23.06.2025

  • dimonlv78

    Когда же этот идиотизм закончится, нужны крайние защитники и опорник, а они зачем то нападающих ищут...

    23.06.2025

  • SpartakSirius

    Лишь бы не перключились на Глушака

    23.06.2025

  • Rudrik31

    может наоборот помутнение?)

    23.06.2025

  • Haiaxi

    :rofl::clap::thumbsup:

    23.06.2025

  • Valekka

    Так и Сергеев практически в Динамо.Спартак это останавливает??!!

    23.06.2025

  • Sparta

    Давно пора обратить внимание на Сергеева!

    23.06.2025

  • футбол это спорт

    Сергеев - это четверо Заболотных

    23.06.2025

  • Pepe

    Лишь бы конкурентов ослабить

    23.06.2025

  • Andrey Chv

    Свинтак давно игрушка букмекеров.ослы

    23.06.2025

  • взять все и поделить

    надо включить делай как гинер (когда-то) 1) продали пацана задорого куда-то 2) там очень скоро становится не нужен 3) берем дешево в аренду обратно имя ему соболев. но тут одно но. он противной редиской выкатился к бакланам, трухлявое бревно играть за нас уже не будет. буратиний тоже не будет. лучшее бревно из доступных - видимо, сергеев.

    23.06.2025

  • DaviT MosKv

    вы не вводите уважаемых читателей в заблуждение. Модрич практически в Милане. там, как и в Реале, к старичкам нормально относятся

    23.06.2025

  • Magirus

    Брали бы уже сразу обоих: Ваня будет голы забивать, а Антоха, на радостях, сальто крутить. Ну, красота же и все при деле!

    23.06.2025

  • DaviT MosKv

    из Зенита Сергеев не уходил ... его попросили

    23.06.2025

  • DaviT MosKv

    ага, прямо побежит третьим нападающим к Тюкавину и Гладышеву)

    23.06.2025

  • Бен Ричардс

    Обращаюсь к руководству "Спартака". Или вы должны усиливать команду игроками по крайней мере не слабее, чем у "бразгаза" или прекратите издевательские высказывания, что "Спартак" со своими ногомячистами (Денисов, Пруцев, Хлусевич и еще 7-8 им подобных) должен бороться за чемпионство. Заболотный, Сергеев из той же серии - игроки для осваивания бюджета и выживания в РПЛ, не более.

    23.06.2025

  • Скиф.

    Куда пойдет, тот клуб и буду мочить...

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это зависть . Грех это.))

    23.06.2025

  • sven

    убедил

    23.06.2025

  • Dexterous

    на перспективу. Не пропадать же таланту!

    23.06.2025

  • zg

    Более чем!+Не бычит на статус запасного,а работает и всегда готов!

    23.06.2025

  • sven

    пока у власти футбольный диллетант Малышев и аферист Кагихао , ни хрена нам не поможет . сколько бы денег Аликперов не выделял, а жаль

    23.06.2025

  • zg

    Аналогично!Это вроде даже обсуждалось,разумеется с доплатой со стороны Зенита,но как я понял,они засцали нам его отдавать...

    23.06.2025

  • sven

    пока нет

    23.06.2025

  • sven

    когда переходил Соболев в Зенит, я орал что нужно было на Сергеева менять.

    23.06.2025

  • dinela

    О,у ребят просветление в мозгу случилось!

    23.06.2025

  • Адекватный

    Хороший вариант для Спартака. Но захочет ли сам Сергеев быть сменщиком Угальде?

    23.06.2025

  • zg

    Он лучше Зэ и Комли вместе взятых!Хорошо бы!

    23.06.2025

  • sven

    к сожалению все хуже. в Спартаке сейчас Малышев с Кагихао сидят.

    23.06.2025

  • sven

    лет через 7

    23.06.2025

  • sven

    ну да... вы избранные наместниками Бога на земле ( Газпром- достояние народа)

    23.06.2025

  • Петров-Водкин

    Летят утки

    23.06.2025

  • Махал махалыч

    сам-то чьих будешь? Балабол!

    23.06.2025

  • Dexterous

    Я бы еще за Промеса поборолся. Перспективный малый

    23.06.2025

  • Rudrik31

    это все отвлекающие маневры, на самом деле переговоры идут только с лучшим игроком Химок!)

    23.06.2025

  • Вездесущий

    ванючие свиньи пылесосят лигу. твари. скоты

    23.06.2025

  • wam

    В Спартаке тугодумы сидят.

    23.06.2025

  • Семён Фадеич

    Пока за Зенит играл, всем колхозом обсерали, а тут восхваление началось. Тьфу на вас, ещё раз.

    23.06.2025

  • Сергей Sергей

    Про Федю Смолова еще вспомните , он и без контракта , Дзюбу возьмите пусть грехи искупает )))

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Поросячий цирк

    23.06.2025

  • Bibigon2020

    лучше кокошу и бзюбу,оптом скидка

    23.06.2025

  • puzo-75

    Опять начались "агентские игры"! Осталось теперь разобраться, кто действительно участвует в торгах...

    23.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А вот это наконец-то хорошая новость, всегда нравился этот игрок. Зря Зенит ему не дал играть. Но там правда Касьера разрывал.

    23.06.2025

  • sdf_1

    Каждый день чего-нибудь пишут. То Заболотный уже практически игрок "Спартака", то не совсем и вообще могут вместо него Сергеева взять. Потом ещё что-нибудь напишут

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так нам можно . Мы же не народные . Мы не избранные Богом.))

    23.06.2025

  • NF

    "Санта-Барбара"...

    23.06.2025

  • Александр Максаков

    Динамо пока думала , уведут другие .

    23.06.2025

  • sven

    а что посде перехода Соболя к вам говорить ?

    23.06.2025

  • igorlvov

    Ну радует, что хоть Русские фамилии звучат! Все лучше, чем изловят очередную ____, на пляже каком нибудь и прут в команду! :))) Пусть уж лучше так!

    23.06.2025

  • инок

    Заболотного можно и в Зенит. Связка с Соболевым очевидно будет сильнее чем бразилильские напы.)

    23.06.2025

  • fedland

    можно сколько угодно проявлять интерес, но все упирается в бомжей. вариантов ноль. не к чему терять время. а вообще как измельчал рынок, что берутся за все что можно...

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Какие неприхотливые стали , Тушинские . Сергеев же в Зените зашкварился .)))

    23.06.2025

  • Vadson

    На мой субъективный взгляд, самый по-футбольному умный нападающий. И психика устойчивая, что немаловажно. Ежели выгорит - будет полезен однозначно.

    23.06.2025

  • СЕРХИО76

    Как блохи прыгают от одного кандидата к другому.

    23.06.2025

  • Valekka

    До старта сезона месяц,а Спартак за старичками спереключателем гоняется,Лучше возьмите Модрича! После Клубного ЧМ он свободен!!!

    23.06.2025

  • с13

    Стали читать комментарии в СЭ. Наверное.

    23.06.2025

  • инок

    Сейчас самое время в эту гонку за Сергеевым вступить Зениту))

    23.06.2025

  • sven

    я уже и не верю в такое

    23.06.2025

  • sven

    однозначно Сергеев лучше Заболотного

    23.06.2025

  • Садовник

    Он же в Динамо уже.

    23.06.2025

  • Valekka

    Только это хотел написать-слово в слово!

    23.06.2025

  • А может и не переключиться.

    23.06.2025

  • Степочкин

    Хватай, хватай, хватай!!! А то другие заберут...))

    23.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    При прочих равных, Сергеев скорее всего пойдет к Валере.

    23.06.2025

  • DemolisherAjax

    Зенит снова хочет его вернуть? В Бразилии закончились футболисты??? :)

    23.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Сколько раз Станкович звонил в этот раз?

    23.06.2025

  • shpasic

    можно ещё переключиться на Кокорина

    23.06.2025

  • Яна Калинина

    А Сергеев дурак,идти на запасного опять))он только с Зенита от этого ушёл,там при таких деньгах и достижения были,а тут и этого нет)так что Заболотный)ещё бздюбу,вообще бомба будет)хотя бы просто объявить,что интересуются,то фанаты сразу и на ЗЕ согласны будут)

    23.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Растут аппетиты. Так скоро и на самого Соболева замахнёмся.

    23.06.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Неужели кто-то в спартаке поумнел???

    23.06.2025

  • Jean4

    Вот это уже намного лучше Заболотного. Но, думаю, Зенит не пропустит этот вариант. У них приоритетные права на него?

    23.06.2025

    Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    Новости
