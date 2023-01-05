Бывший помощник Бердыева: «Не сомневаюсь, что его опыт поможет команде успешно выступать»

Молдавский специалист Иван Данильянц высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Данильянц и Бердыев работали вместе в «Ростове», «Рубине» и «Кайрате».

«Нужно видеть команду, быть там, чтобы о чем-то говорить. Я не сомневаюсь, что его опыт поможет команде успешно выступать. В чемпионский год с «Рубином» команда при нем меньше всех пропустила и больше всех забила. С «Ростовом» тоже был Бердыев. Курбан Бекиевич всегда учился, был открыт для нового. Это было его фишкой», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.