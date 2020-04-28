Борис Игнатьев считает, что не стоит торопиться с решением по поводу доигровки сезона

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что сезон в чемпионате России лучше будет доиграть, если такая возможность появится. Сезон был приостановлен из-за коронавируса.

— Главная организация в структуре европейского футбола — это УЕФА, — напомнил «Известиям» экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Ее руководители ближе к эпицентру событий и лучше знают, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас с их стороны есть определенные послабления, и они дают возможность действовать на местах по ситуации. Нужно исходить из реального положения дел в нашей стране. Но если будет возможность доиграть сезон и решить все споры спортивным образом, то ею непременно нужно воспользоваться. Не надо сейчас торопиться с решениями. Думаю, к концу мая станет понятно, как развивается эпидемиологическая ситуация и что нам делать с чемпионатом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

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