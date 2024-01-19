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Игнатьев — о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Нет резона обижаться»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Не думаю, что руководство «Зенита» отправило Кругового в дубль из-за злобы. Он ведь приносил команде дивиденды, в том числе с его участием команда становилась чемпионом. За что тогда в дубль ссылать? Его переход сопряжен с тем, что молодому человеку нужна практика. Ему не хватает именно игровых эмоций, поэтому он и меняет клубную подписку. Что касается его перевода в дубль — все логично. Зачем держать у себя в составе единицу, на которую не рассчитываешь? Это вполне приемлемый вариант, нет резона обижаться», — приводит слова Игнатьева «Евро-футбол».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536409_net_rezona_obijatsya_boris_ignatev__o_perevode_krugovogo_v_zenit-2
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Зенит-2
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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