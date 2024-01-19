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Смородская поддержала решение Марадишвили выступать за Грузию: «Он все правильно делает»

Смородская поддержала решение Марадишвили выступать за Грузию
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на намерение полузащитника «Пари НН» Константина Марадишвили выступать за сборную Грузии.

«Он все правильно делает. Если его зовут в сборную, надо идти. Игроков осуждают за такие решения? Мало ли, что говорят. Это неправильно поведение по отношению к футболисту. Может быть, если он попадет в сборную Грузии, ему будут доступны международные турниры», — сказал Смородская «СЭ».

Ранее Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал, что в сентябре 2023 года получил грузинский паспорт.

Константин Марадишвили. «Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и переходе в «Пари НН»
Константин Марадишвили
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
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Краснодар – Рубин
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Пари НН – Факел
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