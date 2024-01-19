«Спартак» готов предложить Джикии зарплату не более 1,5 миллиона евро в год

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может остаться в московском клубе, сообщает «Евро-футбол».

По сведениям источника, руководство клуба готово продлить контракт с 30-летним россиянином. При этом клуб не предложит защитнику зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей, проведя на поле в общей сложности 706 минут.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.