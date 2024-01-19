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Сегодня, 13:03

«Спартак» готов предложить Джикии зарплату не более 1,5 миллиона евро в год

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия может остаться в московском клубе, сообщает «Евро-футбол».

По сведениям источника, руководство клуба готово продлить контракт с 30-летним россиянином. При этом клуб не предложит защитнику зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей, проведя на поле в общей сложности 706 минут.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536421_stalo_izvestno_kakuyu_zarplatu_spartak_gotov_predlojit_djikii
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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