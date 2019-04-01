Борис Чухлов: "Спартак" будут подтаскивать к тройке всеми правдами и неправдами. Народная команда ведь"

Бывший нападающий "Зенита" чемпион СССР-1984 Борис Чухлов поделился мнением о перспективах "Спартака" в борьбе за чемпионство.

- Конечно, у него есть шанс вклиниться в борьбу (за чемпионств). "Спартак" к тройке точно будут подтаскивать всеми правдами и неправдами. Народная команда ведь. Их сейчас за уши будут тащить, - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд". - Вот Александр Иванович Медведев только что сказал, что у "Зенита" больше поклонников, чем у "Спартака". Так столько людей сразу набросилось, не хотят верить в это. Полстраны с критикой полезла, доказывая, что "Спартак" на первом месте, а не "Зенит" (улыбается). Так что сейчас к троечке постараются красно-белых подтянуть.

"Спартак" занимает пятое место в чемпионате России - 36 очков в 21 матче. У лидирующего "Зенита" 44 очка.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.