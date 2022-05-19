Бабаев заявил, что для решения о возможном расширении РПЛ была сформирована рабочая комиссия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что окончательного решения по поводу расширения РПЛ до 18 команд все еще не принято. Он также добавил, что для рассмотрения этого вопроса была сформирована рабочая комиссия.

«Была очень жаркая дискуссия. Не всю повестку даже удалось сегодня проработать. Но никаких решений не принято, потому что любые изменения формата чемпионата, расширение, сокращение, плей-офф и прочее, — это исключительная прерогатива РФС. Безусловно, позиция РПЛ очень важна, сегодня мы с коллегами ее обсуждали. Хотя еще на прошлом собрании было голосование по поводу так называемого моратория на вылет, на котором 10 клубов проголосовали за, 5 против, 1 воздержался. После этого исполком РФС рассмотрел обращение РПЛ. Была сформирована рабочая комиссия. Максим Львович Митрофанов сегодня рассказал, что она ведет работу. Насколько я понял, рассматриваются около 5 вариантов. 24 числа будет заседание исполкома РФС, на котором будет принято окончательное решение», — заявил Бабаев.