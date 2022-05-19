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Сегодня, 14:42

Бабаев заявил, что для решения о возможном расширении РПЛ была сформирована рабочая комиссия

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что окончательного решения по поводу расширения РПЛ до 18 команд все еще не принято. Он также добавил, что для рассмотрения этого вопроса была сформирована рабочая комиссия.

«Была очень жаркая дискуссия. Не всю повестку даже удалось сегодня проработать. Но никаких решений не принято, потому что любые изменения формата чемпионата, расширение, сокращение, плей-офф и прочее, — это исключительная прерогатива РФС. Безусловно, позиция РПЛ очень важна, сегодня мы с коллегами ее обсуждали. Хотя еще на прошлом собрании было голосование по поводу так называемого моратория на вылет, на котором 10 клубов проголосовали за, 5 против, 1 воздержался. После этого исполком РФС рассмотрел обращение РПЛ. Была сформирована рабочая комиссия. Максим Львович Митрофанов сегодня рассказал, что она ведет работу. Насколько я понял, рассматриваются около 5 вариантов. 24 числа будет заседание исполкома РФС, на котором будет принято окончательное решение», — заявил Бабаев.

В апреле появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.

РПЛ
РФС
Роман Бабаев
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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Химки – Спартак
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