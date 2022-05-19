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Сегодня, 14:52

Бабаев сказал, что Хачатурянц не объявлял никому о решении покинуть пост президента РПЛ

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Ашот Хачатурянц не объявлял о решении завершить работу на посту президента РПЛ.

— Хачатурянц не объявлял нам, что принял решение завершить работу на посту президента РПЛ. Все в прежнем режиме. Такой вопрос вообще не понимался. Невозможно вступить в полноценные переговоры по еще не принятому решению.

— Правильно ли понимают, что он будет выступать, чтобы не было расширения и не было моратория?

— Не могу ответить на заявления. Все-таки там не как представитель ЦСКА, а как президент одного из клубов премьер-лиги, который сделал очень много для развития футбола. Конечно, мы обсудим этот вопрос, но сейчас не готов ответить на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончании нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ. Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года.

РПЛ
Ашот Хачатурянц
Роман Бабаев
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