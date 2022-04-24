Больше поражений у «Спартака» было только в трех чемпионатах
«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ. Это поражение стало для московской команды 11-м в чемпионате-2021/22.
Всего пятый раз в истории красно-белые достигли этой неприятной отметки. Худший результат пришелся на сезон-2003, по ходу которого москвичи потерпели 14 неудач. 13 раз спартаковцы проиграли два года назад, 12 — в чемпионате-2004.
Сезоны, в которых «Спартак» потерпел десять и более поражений в чемпионате
|
Сезон
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2003
|
Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов
|
30
|
10
|
6
|
14
|
38-48
|
36
|
2019/20
|
Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско
|
30
|
11
|
6
|
13
|
35-33
|
39
|
2004
|
Невио Скала, Александр Старков
|
30
|
11
|
7
|
12
|
43-44
|
40
|
2021/22
|
Руй Витория, Паоло Ваноли
|
26
|
8
|
7
|
11
|
28-33
|
31
|
2011/12
|
Валерий Карпин
|
44
|
21
|
12
|
11
|
68-48
|
75
|
2013/14
|
Валерий Карпин, Дмитрий Гунько
|
30
|
15
|
5
|
10
|
46-36
|
50
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
30
|
12
|
8
|
10
|
42-42
|
44
|
2015/16
|
Дмитрий Аленичев
|
30
|
15
|
5
|
10
|
48-39
|
50
* Тур, в котором «Спартак» потерпел десятое поражение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0