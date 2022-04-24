Больше поражений у «Спартака» было только в трех чемпионатах

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ. Это поражение стало для московской команды 11-м в чемпионате-2021/22.

Всего пятый раз в истории красно-белые достигли этой неприятной отметки. Худший результат пришелся на сезон-2003, по ходу которого москвичи потерпели 14 неудач. 13 раз спартаковцы проиграли два года назад, 12 — в чемпионате-2004.

Сезоны, в которых «Спартак» потерпел десять и более поражений в чемпионате

Сезон Тренеры И В Н П М О 2003 Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов 30 10 6 14 38-48 36 2019/20 Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско 30 11 6 13 35-33 39 2004 Невио Скала, Александр Старков 30 11 7 12 43-44 40 2021/22 Руй Витория, Паоло Ваноли 26 8 7 11 28-33 31 2011/12 Валерий Карпин 44 21 12 11 68-48 75 2013/14 Валерий Карпин, Дмитрий Гунько 30 15 5 10 46-36 50 2014/15 Мурат Якин 30 12 8 10 42-42 44 2015/16 Дмитрий Аленичев 30 15 5 10 48-39 50

* Тур, в котором «Спартак» потерпел десятое поражение.