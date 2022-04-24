Ваноли о шансах «Спартака» на сохранение прописки в РПЛ: «Мы должны биться и бороться в каждом матче»

Ваноли оценил шансы «Спартака» на сохранение прописки в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил шансы команды на сохранение прописки в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Сегодня, 24 апреля красно-белые проиграли «Ростову» (2:3).

— Хватит ли «Спартаку» сил для успешного выступления в БЕТСИТИ Кубке России и сохранения прописки в РПЛ?

— Мы должны бороться и биться в каждом матче. Сейчас мы должны восстановиться и готовиться к следующему.

— Первый пропущенный — чья-то персональная ответственность?

— Нет. Результат матча решают эпизоды и детали.

«Спартак» с 31 очком в 26 матчах идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.