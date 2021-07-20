Нападающий «Рубина» Игнатьев посвятил татуировку матери, которая умерла в марте

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев посвятил татуировку матери, которая скончалась 17 марта.

Иван Игнатьев посвятил татуировку матери. Фото Instagram

Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В минувшем сезоне на счету 22-летнего форварда 19 матчей, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.