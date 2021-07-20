Нападающий «Рубина» Игнатьев посвятил татуировку матери, которая умерла в марте
21:15
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев посвятил татуировку матери, которая скончалась 17 марта.
Иван Игнатьев посвятил татуировку матери. Фото Instagram
Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В минувшем сезоне на счету 22-летнего форварда 19 матчей, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.
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