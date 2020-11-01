Болельщики «Зенита» поддерживают команду в Химках с балконов соседнего дома
Болельщики поддерживают «Зенит» в матче с «Химками», расположившись на балконах соседнего со стадионом дома. Фанаты сине-бело-голубых заняли три балкона.
Матч 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» проходит при пустых трибунах. Согласно постановлению от 19 октября 2020 года, все спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.