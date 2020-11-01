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Болельщики «Зенита» поддерживают команду в Химках с балконов соседнего дома

14:16
Болельщики «Зенита» в Химках. Фото "СЭ"
Болельщики «Зенита» в Химках. Фото "СЭ"
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Болельщики поддерживают «Зенит» в матче с «Химками», расположившись на балконах соседнего со стадионом дома. Фанаты сине-бело-голубых заняли три балкона.

Матч 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» проходит при пустых трибунах. Согласно постановлению от 19 октября 2020 года, все спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

Химки — Зенит

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