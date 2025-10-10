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10 октября 2025, 17:15

Кисляк назвал Головина лучшим российским футболистом

Алина Савинова

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, кого считает лучшим российским футболистом на данный момент.

«Банально, наверное... Александр Головин. В чемпионате России? Наверное, я бы выделил Вендела. Ну, именно по игровым качествам. Если взять по перформансу, наверное, либо Сперцян, либо Леша Батраков», — сказал Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну.

Также 20-летний полузащитник ответил, как относится к тому, что многие называют его лучшим футболистом РПЛ.

«На самом деле это, наверное, субъективное такое мнение, и поэтому всерьез как-то это не воспринимаю. Ну, надо продолжать делать свою работу, и, официально когда признают, тогда, может быть, я это признаю», — добавил он.

Головин с 2018 года играет за «Монако». В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 3 матча за монегасков в лиге 1, в которых он не отметился результативными действиями. Всего за «Монако» Головин провел 235 игр во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.

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Александр Головин
Матвей Кисляк
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
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Динамо Мх

 1 0 1
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