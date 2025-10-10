Кисляк назвал Головина лучшим российским футболистом

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, кого считает лучшим российским футболистом на данный момент.

«Банально, наверное... Александр Головин. В чемпионате России? Наверное, я бы выделил Вендела. Ну, именно по игровым качествам. Если взять по перформансу, наверное, либо Сперцян, либо Леша Батраков», — сказал Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну.

Также 20-летний полузащитник ответил, как относится к тому, что многие называют его лучшим футболистом РПЛ.

«На самом деле это, наверное, субъективное такое мнение, и поэтому всерьез как-то это не воспринимаю. Ну, надо продолжать делать свою работу, и, официально когда признают, тогда, может быть, я это признаю», — добавил он.

Головин с 2018 года играет за «Монако». В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 3 матча за монегасков в лиге 1, в которых он не отметился результативными действиями. Всего за «Монако» Головин провел 235 игр во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.