Болельщики «Локомотива» на матче с «Крыльями» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды
Болельщики «Локомотива» во время матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» вывесили баннеры в память о погибших хоккеистах ярославской команды.
Болельщики вывесили баннеры «Мы всегда будем помнить вас» и «Со льда в вечность».
Болельщики почтили память погибших хоккеистов «Локомотива» ? pic.twitter.com/ZY6tgTpB9X— Руслан Абушкин (@abushkin2) September 11, 2021
Самолет с игроками и персоналом ярославского «Локомотива» потерпел авиакатастрофу 7 сентября 2011 года. Погибли вся хоккейная команда и экипаж самолета.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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