Николич объяснил появление 20-летнего Петрова в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, почему принял решение выставить на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» 20-летнего полузащитника Максима Петрова, который дебютирует в составе железнодорожников.
«Я уже говорил, что Лисакович провел 3 матча и только вчера вернулся из сборной, Камано тоже не тренировался 7 дней, причина понятна. Керк — новый игрок, но опция у нас есть на данный момент. Петров заслужил место в составе работой на тренировках, тем, что он показывает ежедневно. Добавим ему игровую практику. Точно знаю, что он будет много и быстро бегать на поле, он будет дерзким. Нужно немного времени, это нормально, но поддержка есть», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Николич.
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 11 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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