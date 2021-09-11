Непомнящий высказался о летней трансферной кампании ЦСКА
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением о работе армейцев на трансферном рынке минувшим летом.
«ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА. Уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно. У команды серьезный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу — использовать тех игроков, которые есть в наличии. В клубе умеют считать деньги. Повторюсь, сейчас у тренера появилась возможность дать подопечным шанс прибавить и выйти на новый уровень. Уверен, тот же Фукс еще будет появляться на поле. Да и Чидера Эджуке проявляет себя все ярче и ярче. Существует проблема роста, и это абсолютно нормальный процесс. Но пример нигерийца свидетельствует о том, что если футболист играет и ему доверяют, то он растет», — приводит RT слова Непомнящего.
В минувшее летнее трансферное окно ЦСКА подписал двух футболистов: полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/905719-nepomnyaschnii-transfernaya-kompaniya-cska
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