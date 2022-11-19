Грушевский — о Соболеве: «Грязно играет! Иногда вообще проскакивает быдляческая подлость»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о форварде «Спартака» и сборной России Александре Соболеве.

— Когда-то вы сказали про спартаковского бразильца Веллитона: «Его манера игры вызывала омерзение». Сегодня в РПЛ такой игрок есть?

— Омерзение? Хм. Сейчас я бы другое слово подобрал. Помягче. Хотя Веллитон действительно был моим самым нелюбимым футболистом в премьер-лиге. Особенно после того, как из-за него второй раз порвал кресты Акинфеев. Понятно, умысла со стороны бразильца не было, просто проявил чрезмерную агрессию. Да он часто калечил вратарей...

А из нынешних игроков амбивалентные чувства испытываю к Соболеву. Парень одаренный, на сегодняшний день лучший форвард России. Но есть в нем личностные противоречия. Дело не только в нырках и симуляции. Грязно играет! Выпрыгивая за мячом, может спокойно локтем ударить. Иногда вообще быдляческая подлость проскакивает. Хамит, пытается спровоцировать соперника. На судей орет. Причем на арбитров в эти моменты нападает удивительная слепота. Либеральничают. С какого перепугу?! Загадка!

Нет, я понимаю, что кому-то на поле в силу колоссального авторитета позволено чуточку больше, чем рядовому игроку. Например, Акинфееву, Джикии, Промесу. Или Дзюбе, который после ЧМ-2018 почувствовал себя королем российского футбола. Но откуда у Соболева такой апломб?! Это может погубить его талант.

Интересно, куда качнется маятник. Если в сторону футбольных качеств — получим форварда топ-уровня. Ну а если разменяет божий дар на быдлячество, в памяти болельщиков останется лишь прозвище — Дельфин.