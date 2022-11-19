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Сегодня, 18:05

Грушевский — о Соболеве: «Грязно играет! Иногда вообще проскакивает быдляческая подлость»

Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о форварде «Спартака» и сборной России Александре Соболеве.

— Когда-то вы сказали про спартаковского бразильца Веллитона: «Его манера игры вызывала омерзение». Сегодня в РПЛ такой игрок есть?

— Омерзение? Хм. Сейчас я бы другое слово подобрал. Помягче. Хотя Веллитон действительно был моим самым нелюбимым футболистом в премьер-лиге. Особенно после того, как из-за него второй раз порвал кресты Акинфеев. Понятно, умысла со стороны бразильца не было, просто проявил чрезмерную агрессию. Да он часто калечил вратарей...

А из нынешних игроков амбивалентные чувства испытываю к Соболеву. Парень одаренный, на сегодняшний день лучший форвард России. Но есть в нем личностные противоречия. Дело не только в нырках и симуляции. Грязно играет! Выпрыгивая за мячом, может спокойно локтем ударить. Иногда вообще быдляческая подлость проскакивает. Хамит, пытается спровоцировать соперника. На судей орет. Причем на арбитров в эти моменты нападает удивительная слепота. Либеральничают. С какого перепугу?! Загадка!

Нет, я понимаю, что кому-то на поле в силу колоссального авторитета позволено чуточку больше, чем рядовому игроку. Например, Акинфееву, Джикии, Промесу. Или Дзюбе, который после ЧМ-2018 почувствовал себя королем российского футбола. Но откуда у Соболева такой апломб?! Это может погубить его талант.

Интересно, куда качнется маятник. Если в сторону футбольных качеств — получим форварда топ-уровня. Ну а если разменяет божий дар на быдлячество, в памяти болельщиков останется лишь прозвище — Дельфин.

Александр Соболев. Михаил Грушевский: «Карраскаль — карнавальщик и законченный эгоист. А у Соболева проскакивает быдляческая подлость»

Александр Соболев
Михаил Грушевский
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Грушевский: «Карраскаль — карнавальщик, игрок настроения и законченный эгоист»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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