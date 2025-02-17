Бобер прокомментировал назначение Тер-Абрамяна гендиректором «Крыльев»

Главный тренер молодежной команды «Крыльев Советов» Антон Бобер отреагировал на назначение Роберта Тер-Абрамяна новым генеральным директором клуба.

«Не знаком с Робертом. Пока нам не представляли его. Но, конечно же, желаю удачи Тер-Абрамяну на посту гендиректора «Крыльев Советов». Делаем одно дело. Хочется хорошего результата», — цитирует экс-игрока «Крыльев» «РБ Спорт».

Ранее Тер-Абрамян руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в ХК «Хумо» и занимал должности коммерческого директора в хоккейном «Авангарде» и ФНЛ.

После 18 туров самарцы с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.