Мостовой: «Краснодар» и без трансферов будет претендовать на чемпионство»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«То, что у «Краснодара» нет трансферов, конечно, может быть проблемой. Особенно учитывая, что «Спартак» и «Зенит» серьезно усилились. Но я думаю, что они и без трансферов будут претендовать на чемпионство. У «Краснодара» отличный состав, сыгранность есть. Да, им будет сложнее, но и в «Спартаке» и «Зените» новички могут не заиграть. Посмотрим, но я думаю, что за чемпионство по-прежнему будут бороться три первые команды», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.