Садыгов заявил, что «Химки» выплатят все долги до начала следующего сезона

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда клуб выплатит все долги.

— Как сейчас клуб решает вопросы, связанные с долгами?

— Важно отметить, что и перед «Химками» есть долги со стороны других клубов. Есть еще спонсорские деньги. Баланс клуба однозначно положительный. Есть нестыковка денег, которые приходят несвоевременно. Из-за этого может возникнуть кассовый разрыв, но такое может быть в любом клубе.

— То есть все долги будут в обязательном порядке выплачены?

— Конечно! По моей информации, планируется закрыть все долги до начала нового сезона. Всегда так было, если у клуба были какие-то долги в прошлые годы. Спонсоры и учредители выполнят свои обязательства на сто процентов. В этом я не сомневаюсь.

Ранее сообщалось, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в 355 миллионов рублей.

В декабре 2024 года ФИФА также наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.