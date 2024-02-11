Бителло сравнил футбол в России и в Бразилии

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии.

— В России защитники более жесткие, чем в Бразилии?

— С одной стороны, они здесь более физически сильные, крупные, с ними бороться сложнее. Но с другой — дают больше пространства, чем у меня на родине, не так плотно прессингуют, можно постараться оторваться. Если же пошел контакт, то в России соперники жестче.

— Какая осенняя игра запомнилась больше всего?

— Для меня самые запоминающиеся матчи — с особенно сложными соперниками. Поэтому выделю победы над «Зенитом» в Кубке и над ЦСКА в чемпионате. Питерцам забили решающий гол в меньшинстве, а армейцам проигрывали — 1:2, но сумели перевернуть игру, вырвали важную победу — 3:2. В обоих случаях было очень сложно, нам противостояли хорошие, квалифицированные игроки, на поле было потрачено много нервов. Тем ценнее победы.

В текущем сезоне 24-летний Бителло сыграл за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.