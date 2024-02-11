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11 февраля, 10:00

Бителло сравнил футбол в России и в Бразилии

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бителло (слева) и Константин Тюкавин (справа).
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии.

— В России защитники более жесткие, чем в Бразилии?

— С одной стороны, они здесь более физически сильные, крупные, с ними бороться сложнее. Но с другой — дают больше пространства, чем у меня на родине, не так плотно прессингуют, можно постараться оторваться. Если же пошел контакт, то в России соперники жестче.

— Какая осенняя игра запомнилась больше всего?

— Для меня самые запоминающиеся матчи — с особенно сложными соперниками. Поэтому выделю победы над «Зенитом» в Кубке и над ЦСКА в чемпионате. Питерцам забили решающий гол в меньшинстве, а армейцам проигрывали — 1:2, но сумели перевернуть игру, вырвали важную победу — 3:2. В обоих случаях было очень сложно, нам противостояли хорошие, квалифицированные игроки, на поле было потрачено много нервов. Тем ценнее победы.

Бителло. «Смотрю каждый матч «Реала», мечтаю о Мадриде, счастлив в «Динамо». Интервью с Бителло — самым дорогим летним новичком РПЛ

В текущем сезоне 24-летний Бителло сыграл за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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Бителло рассказал, что его удивило в России

Бителло назвал главных заводил в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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