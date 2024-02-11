Бителло рассказал, что его удивило в России

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» рассказал, что его удивило в России.

— Что-то удивило в России?

— Нет, потому что я не ехал с каким-то определенным представлением о стране, не ожидал чего-то, чтобы потом удивиться. Что касается футбола, то какие-то матчи видел, представление имел. Ну и то, что очень холодно бывает, — тоже не сюрприз. Я же подписан на бразильских игроков в социальных сетях, видел фотографии со снегом, например, у того же Клаудиньо. А так в Бразилии всегда очень хорошо отзывались о вашей стране, о Москве, что везде очень красиво. Если и говорить, что меня что-то удивило, то это ощущение спокойствия и полной безопасности.

В текущем сезоне 24-летний Бителло сыграл за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.