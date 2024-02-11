Бителло назвал главных заводил в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» назвал футболистов, которых считает лидерами московской команде.

— Кто главный заводила в «Динамо»?

— Из латиноамериканцев — Луис (Чавес), Фабио (Бальбуэна), Диего (Лаксальт). Из русских — Тюкавин и Паршивлюк.

— Чувствуешь себя лидером команды?

— Какие-то подобные качества, возможно, есть, но еще не дорос — я довольно молодой, мне 24 года. Лидерами все-таки бывают игроки постарше. В «Динамо» для меня это Фабио (Бальбуэна), Диего (Лаксальт), Парши (Паршивлюк), Смол (Смолов). У них действительно много опыта, они много где играли и заслуживают быть лидерами. Я же стараюсь просто делать свою работу на поле, всегда быть сконцентрированным на достижении результата.