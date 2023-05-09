Бирюков заявил, что матчи со «Спартаком» всегда складываются трудно

После матча «Зенит» — «Спартак», по итогам которого сине-бело-голубые оформили десятый чемпионский титул, Михаил Бирюков, легендарный вратарь и тренер сине-бело-голубых, объяснил, почему все матчи с красно-белыми сложились в этом сезоне тяжело.

«Самый главный подарок — победа над «Спартаком». Чувствую себя прекрасно. Но играть не могу. Тренировать могу. Очень трудно матчи со «Спартаком» всегда складываются. Редко бывает, что кто-то проваливается. Но сегодня драматическая игра была, очень приятно, что мы все-таки дожали спартаковцев на последних минутах и выиграли», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона стал чемпионом России. В минувшем туре питерцы обыграли «Спартак» (2:3).