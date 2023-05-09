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Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил грубую ошибку голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Конечно, это нервы. Совсем недавно начали играть вратари ногами. Чтобы этот навык был с детства, нужно внедрять его в детский футбол, чтобы там уже так играли. У него этот пробел, видимо, есть, и, чтобы его восполнить, надо тренироваться, получать навыки. Недавно был матч, где дортмундская «Боруссия» играла с «Баварией», также вратарь «Боруссии» вышел, пошла передача, он махнул мимо мяча, и все, 1:0, «Бавария» повела. Все ошибаются. Это нервы. Ну и навык этот игры ногами должен развиваться с детства. Если не развил в детском футболе, то потом уже тяжело. Все наши вратари, наверное, кроме Акинфеева, имеют проблемы с вводом мяча. Они теряются, когда идет прессинг, давление. Это все через тренировки можно до определенного уровня довести. А так, такой матч, столько народу собралось, стали кричать, шуметь. Опыт будет, а дальше все от него зависит, какая у него психика. Если устойчивая и он к этому нормально относится, то и нормально все будет. Если изнутри будет что-то грызть, то тяжело придется», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Селихов стал виновником в эпизоде с первым пропущенным голом в игре против «Зенита». Он не рассчитал прессинг Клаудиньо и попал в него мячом. Снаряд отлетел в ворота, и голкипер не успел его догнать. Так был открыт счет в матче.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/09/20393192.shtml?updated
Александр Селихов
Валерий Масалитин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Урал – Оренбург
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Химки – Спартак
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Зенит – Краснодар
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ЦСКА – Торпедо
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Кр. Советов – Локомотив
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