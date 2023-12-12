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Бывший защитник «Зенита» Лепехин: «Первую часть сезона для команды оценю на четверку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил игру команды в первой части чемпионата России-2023/24.

«Оценю игру команды, наверное, на четверку. Мы привыкли, что команда постоянно идет крайне уверенно в чемпионате, а сейчас она уходит на зимний перерыв на втором месте. Стоит ли усиливать состав? Конечно, ведь все клубы всегда работают на трансферном рынке и всегда хотят найти новых игроков для команды. Это рабочий процесс, который нельзя игнорировать. Впрочем, у «Зенита» очень крепкий состав, который может качественно провести весь сезон. Есть игроки, которые провели не так много матчей в первой части чемпионата, но у них заметен потенциал. Думаю, что тренерский штаб «Зенита» разберется с обоймой игроков и все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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