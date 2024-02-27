Ринат Билялетдинов: «Красивая игра — ловушка, в которую «Спартак» попадает каждый год»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за тройку в текущем сезоне РПЛ.

«Они хороши, когда удается контролировать мяч, принимать его на чужой половине поля и диктовать условия. Тогда у них получается красивая игра, как с «Кайратом» на зимнем турнире. Но такая игра — ловушка, в которую «Спартак» попадает каждый год. Помню, при Витории был летний турнир, там «Спартак» забил 13 мячей, а чемпионат начался с голевой засухи, и Руя через несколько месяцев уволили. У «Спартака» проблемы с центром защиты никуда не делись, чем и попытается воспользоваться «Зенит». Когда они проиграли «Факелу» и «Крыльям Советов» в таком темпе, были проблемы и в атаке, и в обороне. Из-за таких качелей «Спартак» и не в тройке. Потенциально, могут побороться за тройку, но нет слаженной игры, хоть и многообещающе иногда», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 30 очков по итогам 18 матчей.

В 19-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Зенита». Матч пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.