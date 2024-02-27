Масалитин рассказал, какие выводы можно будет сделать по итогам первых матчей РПЛ после зимней паузы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, какое значение будут иметь первые встречи после возобновления РПЛ для лидеров сезона.

«По матчам первых туров после зимней паузы можно будет сказать очень многое. В первую очередь, нужно обращать внимание на тройку лидеров: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Если два-три тура они пройдут без потери очков, значит подготовились хорошо и с большой вероятностью останутся на вершине. А если будут какие-то сбои, то в чемпионате возможно появление дополнительной интриги», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

По итогам 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.