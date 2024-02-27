Хомуха: «В «Зените» с бразильцами в основном работает Оливейра. Его заслуга велика»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды.

«У Семака в тренерском штабе есть помощник Вильям Оливейра. Он ведь и работает с бразильцами, помогает адаптироваться им к российским реалиям. Его заслуга велика. В «Зените» с бразильцами в основном работает Оливейра. Понятно, что главный тренер принимает решение и вся ответственность в итоге лежит на нем. Но Оливейра очень ему помогает», — цитирует Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством российского специалиста «Зенит» 5 раз становился чемпионом, 4 раза победителем Суперкубка России и 1 раз — Кубка страны.

В текущем сезоне петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.