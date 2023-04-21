Билялетдинов назвал Дзюбу, Пиняева и Глушенкова одним из сильнейших трио в РПЛ

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о нападающих «Локомотива».

«По игре «Локомотив» сейчас среди лидеров РПЛ. Если бы не ужасный провал в первой половине чемпионата, они бы боролись за топ-3. Для клуба очень удачно сложилось зимняя пауза в чемпионате. После нее команда перегрузилась и с новым тренером вышла доказывать всем, что ее место не в подвале таблицы. Еще угадали со всеми трансферами. Трио Дзюба, Пиняев, Глушенков — одно из сильнейших в РПЛ. Оно позволяет клубу набирать очки», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Артем Дзюба присоединился к московскому «Локомотиву» в минувшее трансферное окно. Помимо него, состав железнодорожников пополнили нападающий Сергей Пиняев, защитник Игорь Смольников, полузащитник Максим Глушенков, а также голкипер Илья Лантратов.